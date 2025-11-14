Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с пит-стопом во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Легковой автомобиль врезался в придорожное кафе во Владивостоке, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

В результате столкновения погибла сотрудница кафе, еще три человека получили ранения.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя и персонал пит-стопа. После этого они были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

