14 ноября, 05:59

Происшествия

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с пит-стопом во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Легковой автомобиль врезался в придорожное кафе во Владивостоке, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

В результате столкновения погибла сотрудница кафе, еще три человека получили ранения.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя и персонал пит-стопа. После этого они были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее автомобиль насмерть сбил пенсионерку на востоке Москвы. Авария произошла на улице Наташи Качуевской. По информации столичной прокуратуры, женщина 1956 года рождения скончалась на месте. В отношении водителя заведено уголовное дело.

