В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 50 млн рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пенсионер из Санкт-Петербурга отдал мошенникам почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В полицию Выборгского района 80-летний мужчина обратился вечером 5 ноября. Он рассказал, что аферисты позвонили ему и представились сотрудниками различных служб. Злоумышленники убедили пенсионера в "необходимости декларирования средств".

В результате житель Петербурга передал курьерам все свои накопления – 49,9 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование.

Ранее мошенники выманили у столичной пенсионерки 28 миллионов рублей. По данным прокуратуры Москвы, женщине позвонил неизвестный и заявил о замене "кодировки ключей" от домофонов в ее доме. Под этим предлогом он выведал код из СМС.

Затем общение с пенсионеркой продолжили лжеправоохранители, которые попросили ее дать подписку о неразглашении, пересчитать всю наличность и передать сбережения курьеру якобы для декларирования. Москвичка упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысячи евро в пакеты и отдала подельнику злоумышленников.

Об обмане пенсионерка узнала, когда, следуя очередным незаконным инструкциям аферистов, пришла в банк, чтобы снять деньги. Подозреваемый в преступлении задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В настоящее время он находится под стражей.

