Мошенники выманили у столичной пенсионерки 28 млн рублей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники выманили у столичной пенсионерки 28 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный и заявил о замене "кодировки ключей" от домофонов в ее доме. Под этим предлогом он выведал код из СМС.

После этого с пенсионеркой связалась "сотрудница Роскомнадзора". Она сказала, что личный кабинет пострадавшей на "Госуслугах" якобы взломан. Также она убедила женщину в "утечке персональных данных" и "оформлении доверенности на постороннее лицо".

Затем, указали в прокуратуре, общение с пенсионеркой продолжили лжеправоохранители по видеосвязи. Они попросили ее дать подписку о неразглашении, пересчитать всю наличность и назвать им сумму, а потом передать сбережения курьеру якобы для декларирования.

Москвичка упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысячи евро в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала подельнику злоумышленников. Об обмане пенсионерка узнала, когда, следуя очередным незаконным инструкциям аферистов, пришла в банк, чтобы снять деньги.

Подозреваемый в преступлении задержан. В момент передачи денег он представился курьером налоговой службы, забрал у женщины средства и сфотографировал их, после чего оставил сумму в указанному ему месте. Он действовал за денежное вознаграждение, уточнили в прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее в Подмосковье задержали 18-летнего курьера, подозреваемого в соучастии в мошенничестве. Жертвой обмана стала 101-летняя жительница Каширы. Злоумышленники убедили ее отдать сбережения для "декларирования".