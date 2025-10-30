В Москве соседка обманула инвалида и присвоила его квартиру

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Можайском районе столицы соседка обманом вынудила 63-летнего инвалида отдать ей квартиру. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение, после того как родственники инвалида узнали, что квартира на Можайском шоссе ему больше не принадлежит. Собственницей стала соседка пострадавшего.

Мужчина рассказал, что она предложила ему помочь с ремонтом. Когда отделка помещения была закончена, женщина потребовала миллион рублей. У инвалида таких денег не оказалось. Под влиянием женщины он подписал договор дарения на квартиру, стоимость которой превышает 7 миллионов рублей.

Суд рассмотрит исковое заявление о признании договора дарения недействительным и возвращении недвижимости в собственность пенсионера.

Ранее Мосгорсуд оставил за народной артисткой России Ларисой Долиной право собственности на ее московскую квартиру. Певица стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать жилплощадь и перевести деньги на "безопасный счет".

