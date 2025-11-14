Новости регионов: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выпал первый снег. Жители поделились атмосферными кадрами в соцсетях. Снежные хлопья замели дороги и высотные здания. Верхушка Лахта Центра, например, еле видна из-за снегопада.

В Иркутске лопнула труба с холодной водой. Центр города оказался затоплен, движение перекрыто. Дорожное покрытие треснуло, дорога и тротуары стали гигантской лужей. Аварию ликвидируют коммунальные службы. На месте дежурят полицейские.

