Звонок мамы спас жительницу Красногорска во время обрушения "Снежкома"

Фото: Москва 24

Жительница подмосковного Красногорска в беседе с РИА Новости рассказала, что не пострадала при обрушении конструкций демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" благодаря звонку мамы.

Она выходила из дома, когда раздался звонок. Мама попросила "очень срочно" с ней поговорить. В результате девушка задержалась ровно на то время, которое бы она сидела и прогревала автомобиль. На него в результате инцидента упали обломки.

"То есть сейчас я уже понимаю, что автомобиль – это железка, это очень грустно, я не знаю, что теперь с этим делать, но ситуация, что я могла в этот момент оказаться в машине, – это страшнее. Слава богу, цела и здорова", – добавила жительница города.

Другая девушка рассказала, что в момент происшествия находилась дома. Она проснулась от сильного толчка и почувствовала, что ее "шатает". По словам очевидицы, ощущение было похоже на поездку в поезде. После этого она услышала сигнализацию машины и увидела сообщения в чате дома.

Другая девушка, живущая в Красногорске, отметила, что при сносе комплекса ощущаются толчки, похожие на землетрясения, а в соседних домах падает посуда и появляются трещины в зданиях. Кроме того, по ее словам, недавно со стороны стройки упал винт и пробил лобовое стекло машины.

Обрушение части "Снежкома" произошло 11 ноября. Во время демонтажа одного из фрагментов опорной колонны комплекса части конструкции и грязь упали на автостоянку и соседнюю дорогу. В результате пострадали три человека.

Помимо этого, ущерб был нанесен минимум 50 автомобилям. В местной администрации заявили, что владельцы поврежденных машин получат компенсацию. Произошедшее стало причиной возбуждения уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

По информации СМИ, причиной могло стать нарушение технологии демонтажа. Источник в оперативных службах подчеркивал, что подрядчик, вероятно, не учел особенности конструкций и материалы опорной колонны. При этом не исключены и другие причины произошедшего. Ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.

