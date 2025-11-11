Ущерб от обрушения части комплекса "Снежком" составил 100 млн руб

Фото: Москва 24

Ущерб от обрушения части бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Инцидент произошел 11 ноября. Во время демонтажа одного из фрагментов опорной колонны комплекса части конструкции и грязь упали на автостоянку и соседнюю дорогу. В результате пострадали 3 человека.

Кроме того, ущерб был нанесен как минимум 50 автомобилям. В местной администрации заявили, что владельцы поврежденных машин получат компенсацию. Произошедшее стало причиной возбуждения уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

По данным СМИ, причиной обрушения могло стать нарушение технологии демонтажа. Источник в оперативных службах подчеркивал, что подрядчик, вероятно, не учел особенности конструкций и материалы опорной колонны. При этом не исключены и другие причины произошедшего.