Число пострадавших при обрушении "Снежкома" в Красногорске увеличилось до 3

Фото: Москва 24

Количество пострадавших при обрушении конструкции "Снежкома" в Красногорске увеличилось до 3 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия", – уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, госпитализация ему не потребовалась.

Обрушение конструкции "Снежкома" произошло 11 ноября. Работы проводило ООО "Развитие". Из-за падения обломков оказались повреждены около 50 автомобилей. Уточняется, что владельцы этих машин получат компенсации.

Как писали СМИ, причиной обрушения могло стать нарушение технологии демонтажа. При этом будут рассмотрены и другие причины случившегося.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Городская прокуратура также начала проверку градостроительного законодательства.