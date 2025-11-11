Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:28

Происшествия

Число пострадавших при обрушении "Снежкома" в Красногорске увеличилось до 3

Фото: Москва 24

Количество пострадавших при обрушении конструкции "Снежкома" в Красногорске увеличилось до 3 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия", – уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, госпитализация ему не потребовалась.

Обрушение конструкции "Снежкома" произошло 11 ноября. Работы проводило ООО "Развитие". Из-за падения обломков оказались повреждены около 50 автомобилей. Уточняется, что владельцы этих машин получат компенсации.

Как писали СМИ, причиной обрушения могло стать нарушение технологии демонтажа. При этом будут рассмотрены и другие причины случившегося.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Городская прокуратура также начала проверку градостроительного законодательства.

Власти Красногорска возложили вину за обрушение колонны на подрядчика

Читайте также


происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика