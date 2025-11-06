Новости регионов: в Якутии задержали браконьеров за ловлю краснокнижного осетра

Браконьеров задержали в Якутии на реке Лена. Два брата на моторной лодке незаконно ловили осетров. У них обнаружено 15 живых особей сибирского осетра, который занесен в Красную книгу России. Ценную рыбу добывали с помощью рыболовных сетей. Сети, лодку и добычу у нарушителей изъяли. Всех осетров выпустили обратно в реку. Против мужчин возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге трамвай вспыхнул из-за короткого замыкания. На вагон упал провод контактной сети, отчего во все стороны посыпались искры. Пассажиры не пострадали, но трамвайное движение было парализовано.

Паром из Трабзона не смог высадить пассажиров в Сочи. У судна не оказалось разрешения на вход на территорию РФ. На борту находятся около 20 пассажиров. Это неорганизованные туристы: 2 гражданина Турции и 18 россиян.

