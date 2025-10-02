Браконьеров, занимавшихся наркоторговлей, задержали в Приморском крае

В Приморском крае задержали браконьеров, которые одновременно занимались наркоторговлей. Полицейские во время расследования дела о незаконной охоте вышли на мужчин, убивших амурского тигра.

При обыске у задержанных обнаружили 87 килограммов запрещенных веществ, которые, по версии следствия, предназначались для продажи. В итоге против браконьеров возбудили еще одно уголовное дело.

