Росгвардейцы помогли водителю загоревшегося автомобиля в Пушкине

В подмосковном Пушкине росгвардейцы помогли водителю загоревшегося автомобиля. Во время патрулирования они заметили на обочине иномарку, из-под капота которой шел густой дым.

Водитель жестами просил о помощи. Силовики вызвали пожарных и эвакуировали людей на безопасное расстояние. После этого с помощью огнетушителей они сбили пламя и не дали огню охватить всю машину.

