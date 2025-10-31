Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 18:15

Происшествия

Росгвардейцы помогли водителю загоревшегося автомобиля в Пушкине

Росгвардейцы помогли водителю загоревшегося автомобиля в Пушкине

Новости регионов: мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя в Челябинске

Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Бирюлеве

Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Пожар вспыхнул в здании автосервиса в Бирюлеве

Полиция начнет проверку после отравления собак в Путилкове

Новости регионов: авария с трамваем произошла в Туле

Новости регионов: собаки загнали рысенка на опору линии электропередачи в Забайкалье

Новости мира: тысячи человек собрались на митинг на севере Сербии

Тысячи жителей ЖК "Императорские Мытищи" остались без света

В подмосковном Пушкине росгвардейцы помогли водителю загоревшегося автомобиля. Во время патрулирования они заметили на обочине иномарку, из-под капота которой шел густой дым.

Водитель жестами просил о помощи. Силовики вызвали пожарных и эвакуировали людей на безопасное расстояние. После этого с помощью огнетушителей они сбили пламя и не дали огню охватить всю машину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика