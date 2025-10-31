Москвич приговорен к 200 часам обязательных работ за убийство собаки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мировой судья судебного участка № 304 в районе Восточное Измайлово назначил москвичу Михаилу Пичугину 200 часов обязательных работ по делу об убийстве собаки. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Согласно материалам инстанции, Пичугин гулял со своим амстаффом. В тот момент его собака подралась с эрдельтерьером. В результате мужчина достал нож и нанес чужому питомцу ранения. Спустя время пес погиб.

Судья обратил внимание, что мужчина не пытался разнять дерущихся собак. Именно поэтому он признан виновным в намеренном уничтожении чужого имущества. Помимо обязательных работ, от злоумышленника потребовали выплатить компенсацию хозяйке погибшего пса.

Ранее в подмосковном Подольске местный житель избил собаку у дома на Юбилейной улице. Хозяйка ненадолго оставила питомца у подъезда. Тогда мужчина решил пропустить собаку в дом, но она его укусила.

В ответ мужчина начал избивать и бросать животное на землю. В результате полицейские возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

