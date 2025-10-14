Форма поиска по сайту

Новости

14 октября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: мужчина напал с ножом на жену бизнесмена в Казани

Спасатели продолжили поиски людей, пропавших без вести после наводнения в Мексике

Легкомоторный самолет рухнул на шоссе в американском штате Массачусетс

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

Девушка в Москве устроила пожар, вскрывая сейф родителей по указу мошенников

"Московский патруль": 16-летняя девушка устроила пожар, пытаясь вскрыть сейф болгаркой

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, поджигавшего автомобили

Новости регионов: пьяного водителя без прав задержали в Вологодской области

Видео момента массовой аварии на Кутузовском проспекте опубликовали в соцсетях

В Казани мужчина напал с ножом на жену крупного бизнесмена. Женщина подвезла дочку в гимназию и уже собиралась уезжать. В этот момент к ее машине подкрался мужчина, он приехал на электровелосипеде. Злоумышленник ударил женщину в шею и грудь. Пострадавшей помогли прохожие. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавшего ищет полиция.

Автобус съехал с трассы у деревни под Ижевском. Пострадали четыре пассажира – три женщины и ребенок. Очевидцы рассказывают, что транспортное средство пробило металлическое ограждение и оказалось в кювете. На месте работают экстренные службы. Предварительно, водитель намеренно свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с автомобилем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

