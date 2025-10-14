Новости регионов: мужчина напал с ножом на жену бизнесмена в Казани

В Казани мужчина напал с ножом на жену крупного бизнесмена. Женщина подвезла дочку в гимназию и уже собиралась уезжать. В этот момент к ее машине подкрался мужчина, он приехал на электровелосипеде. Злоумышленник ударил женщину в шею и грудь. Пострадавшей помогли прохожие. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавшего ищет полиция.

Автобус съехал с трассы у деревни под Ижевском. Пострадали четыре пассажира – три женщины и ребенок. Очевидцы рассказывают, что транспортное средство пробило металлическое ограждение и оказалось в кювете. На месте работают экстренные службы. Предварительно, водитель намеренно свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с автомобилем.

