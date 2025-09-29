Новости регионов: бывший студент напал с ножом на преподавателей в Архангельске

В Архангельске бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума. Две женщины получили тяжелые ранения и доставлены в больницу. Задержать нападавшего помогли другие ученики. Ему 18 лет, ранее его отчислили со второго курса после сессии. Предварительно, юноша пришел мстить. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На Сахалине стартовал Всероссийский молодежный форум "ОстроVа". В этом году заявки на участие подали около 7 тысяч человек. Участники создадут каталог перспективных предприятий региона, а также будут разрабатывать проекты в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий, беспилотных систем и робототехники.

