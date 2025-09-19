Более 20 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Более 20 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Крымэнерго".

В четверг, 18 сентября, на территории Крыма прошли сильные дожди, в некоторых районах наблюдался штормовой ветер. "Крымэнерго" также объявило штормовое предупреждение на 19 сентября на фоне ожидающихся в регионе гроз и сильного ветра.

Отключения электроснабжения коснулись нескольких населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского районов, а также двух поселков в составе Ялты. На всех местах уже работают аварийные бригады.

В начале сентября в некоторых населенных пунктах Запорожской области было зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Бригады энергетиков сразу же приступили к восстановительным работам.

В июле электроэнергия пропала в большей части чешской столицы Праге. Из-за отключения электричества в городе перестали работать общественный транспорт и банкоматы. Кроме того, многие люди застряли в остановившихся лифтах.