Более 20 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Более 20 тысяч жителей Крыма остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Крымэнерго".
В четверг, 18 сентября, на территории Крыма прошли сильные дожди, в некоторых районах наблюдался штормовой ветер. "Крымэнерго" также объявило штормовое предупреждение на 19 сентября на фоне ожидающихся в регионе гроз и сильного ветра.
Отключения электроснабжения коснулись нескольких населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского районов, а также двух поселков в составе Ялты. На всех местах уже работают аварийные бригады.
В начале сентября в некоторых населенных пунктах Запорожской области было зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Бригады энергетиков сразу же приступили к восстановительным работам.
В июле электроэнергия пропала в большей части чешской столицы Праге. Из-за отключения электричества в городе перестали работать общественный транспорт и банкоматы. Кроме того, многие люди застряли в остановившихся лифтах.