"Московский патруль": мужчина похитил подростков из-за проданной одежды

Силовики допрашивают мужчину, который, по версии следователей, похитил двух подростков. Магомед Висарханов увез их в лес и устроил стрельбу. Подозреваемому якобы не понравилось качество одежды, которую они ему продали.

Как установили следователи, он поставил детей напротив себя и продолжал запугивать их травматическим пистолетом. Как сообщали СМИ, подростки занимались продажей одежды и обуви иностранных брендов через интернет.

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