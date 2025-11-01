Четыре жительницы Нижегородской области пойдут под суд за убийство знакомой

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Четырех жительниц Нижегородской области будут судить по делу об особо жестоком убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранители установили, что ЧП произошло в апреле 2025 года возле дома на Первомайской улице в рабочем поселке Ветлужском. Обвиняемые поссорились с общей знакомой. В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленницы жестоко избили женщину и совершили над ней насильственные действия сексуального характера.

В результате полученные травмы оказались смертельными для потерпевшей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. По ходатайству следствия всех четырех обвиняемых заключили под стражу.

"Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело направлено в суд", – добавили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об истязании против жительницы Лебедянского района Липецкой области, которая снимала на видео, как жестоко обращается с детьми. По версии СК, мать применяла психическое насилие в отношении четырех детей в возрасте от 6 до 10 лет, нецензурно высказываясь в их адрес, оскорбляя и унижая их.

В появившемся в Сети ролике видно, как жительница Липецкой области угрожает залить кипятком несовершеннолетних вместо того, чтобы накормить завтраком, а одного из них вынуждает взять нож, чтобы якобы убить собаку.