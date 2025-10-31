ТАСС: общественник Ирина Рудницкая арестована по обвинению в торговле детьми

Фото: depositphotos/spaxiax

Московский суд отправил в СИЗО до 22 ноября председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инстанции.

Отмечается, что проживающая в подмосковной Истре многодетная мать обвинила Рудницкую в торговле несовершеннолетними. Также сообщается, что уголовное дело в отношении женщины и еще одного фигуранта было возбуждено в августе 2025 года.

На иждивении у Рудницкой находится 12 детей – от 3 до 17 лет.

