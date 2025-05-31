Группа врачей обвиняется в торговле новорожденными во Владивостоке

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Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении восьми врачей частной клиники, которые занимались торговлей новорожденных за границу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинскую документацию, содержащую ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. После чего, используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, злоумышленники осуществляли действия по культивации эмбрионов и рождения детей с целью их продажи и вывоза в другие страны.

В результате таких махинаций за два года врачам удалось продать 13 новорожденных за 53 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Врачам грозит до 15 лет лишения свободы.

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