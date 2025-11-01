"Деньги 24": банки РФ будут получать вознаграждение за возврат похищенных денег клиентам

С 1 ноября в России заработала система поощрений для банков, возвращающих клиентам деньги, похищенные мошенниками. Теперь финансовые организации получают вознаграждение в размере 5% от суммы через сервис "Добрая воля" Национальной системы платежных карт.

Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, ранее банки не были обязаны возвращать средства, что ограничивало эффективность сервиса. За два года его работы удалось вернуть только 145 миллионов рублей. Новая мера дополнит уже действующие ограничения.

