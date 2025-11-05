Форма поиска по сайту

05 ноября, 22:30

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на повышении утильсбора

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на повышении утильсбора. Новые тарифы в России вступят в силу с 1 декабря этого года. За машины с двигателем мощнее 160 лошадиных сил придется доплатить от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Мошенники начали создавать Telegram-каналы с выгодными предложениями, а после перевода денег требуют дополнительную оплату "утильсбора", обещая вернуть ее позже. На деле покупатели остаются и без машины, и без средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьтранспортавтовидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Ефимцева

