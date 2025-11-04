04 ноября, 09:30Транспорт
Более 50 тыс россиян получили крупные счета за утильсбор на машины из Казахстана
Более 50 тысяч россиян получили крупные счета за утильсбор на машины из Казахстана. Многие из них отметили, что уже оплатили сбор при покупке и считают, что новых платежей быть не должно. Однако теперь нужно доплатить до 3,5 миллиона рублей за машину.
Раньше за такие автомобили брали от 667 тысяч до 2 миллионов рублей, но с октября 2024 года правила изменились. Теперь таможня пересчитывает сбор по новой формуле и требует доплатить разницу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.