04 ноября, 09:30

Более 50 тыс россиян получили крупные счета за утильсбор на машины из Казахстана

Более 50 тысяч россиян получили крупные счета за утильсбор на машины из Казахстана. Многие из них отметили, что уже оплатили сбор при покупке и считают, что новых платежей быть не должно. Однако теперь нужно доплатить до 3,5 миллиона рублей за машину.

Раньше за такие автомобили брали от 667 тысяч до 2 миллионов рублей, но с октября 2024 года правила изменились. Теперь таможня пересчитывает сбор по новой формуле и требует доплатить разницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

