28 октября, 21:35Транспорт
"Московский патруль": Госавтоинспекция пресекла более 100 тыс нарушений ПДД пешеходами
С начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 100 тысяч нарушений ПДД пешими участниками дорожного движения в Москве. Большинство из них ходят между автомобилями по проезжей части.
Чтобы предотвратить нарушения, госавтоинспекторы регулярно проводят рейды. Как он прошел на этот раз и как пешеходы пытались оправдать свою беспечность на дороге? Об этом – в программе "Московский патруль".