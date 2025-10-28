Форма поиска по сайту

28 октября, 21:35

"Московский патруль": Госавтоинспекция пресекла более 100 тыс нарушений ПДД пешеходами

С начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 100 тысяч нарушений ПДД пешими участниками дорожного движения в Москве. Большинство из них ходят между автомобилями по проезжей части.

Чтобы предотвратить нарушения, госавтоинспекторы регулярно проводят рейды. Как он прошел на этот раз и как пешеходы пытались оправдать свою беспечность на дороге? Об этом – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
транспортгородвидеоВлада Егорова

