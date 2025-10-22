"Деньги 24": в РФ 5% кредитов отозвали за 1,5 месяца из-за периода охлаждения

За 1,5 месяца после введения периода охлаждения по кредитам россияне отказались от 5% оформленных займов, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эта мера, действующая с сентября, позволяет в течение 48 часов передумать и не брать кредит на сумму от 200 тысяч рублей.

Особенно часто отказываются от онлайн-займов. В отделениях банка таких случаев всего около 1%. По словам эксперта, период охлаждения помогает людям осознать манипуляции мошенников и избежать долгов.

