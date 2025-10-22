Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": в РФ 5% кредитов отозвали за 1,5 месяца из-за периода охлаждения

"Деньги 24": в РФ 5% кредитов отозвали за 1,5 месяца из-за периода охлаждения

"Деньги 24": российские фитнес-клубы предупредили о подорожании абонементов

"Торги Москвы": продажа помещений в ЦАО

"Деньги 24": цена золота упала на 7% с рекордных максимумов

"Деньги 24": крупные госкомпании начали размещать акции на фондовом рынке в России

"Деньги 24": спрос на машино-места упал в Москве

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Красная икра подешевела в России впервые за 2025 год

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

Москва расширила возможности для участия бизнеса в сезонных проектах

За 1,5 месяца после введения периода охлаждения по кредитам россияне отказались от 5% оформленных займов, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эта мера, действующая с сентября, позволяет в течение 48 часов передумать и не брать кредит на сумму от 200 тысяч рублей.

Особенно часто отказываются от онлайн-займов. В отделениях банка таких случаев всего около 1%. По словам эксперта, период охлаждения помогает людям осознать манипуляции мошенников и избежать долгов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика