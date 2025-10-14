Мошенники стали предлагать снять самозапрет на кредиты для обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они активно предлагают снять самозапрет на кредиты.

Аферисты представляются, например, сотрудниками налоговой службы и рассказывают о наличии крупных долгов или об ошибке в кредитной истории. Чтобы исправить это, они предлагают отменить самозапрет. Потом злоумышленники просят отправить цифры из СМС-сообщения, после чего получают доступ к личным данным жертвы.

