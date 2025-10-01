Новый премиальный фитнес-клуб под стеклянным куполом открылся в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве международная сеть Crocus Fitness открыла новый фитнес-клуб, который предлагает особый подход к спорту и здоровью. Комплекс занимает этаж с панорамными окнами и видом на бульвар, а работать клуб начинает с 06:00.

Для занятий доступны студия пилатеса, тренажерный зал с функциональной зоной и ринг для боевых искусств. Генеральный директор сети Владислав Петров отметил, что клуб отличается инновационным оборудованием и дополнительными зонами: массаж, бани, бассейны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.