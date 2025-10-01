Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:30

Спорт

Новый премиальный фитнес-клуб под стеклянным куполом открылся в Москве

Новый премиальный фитнес-клуб под стеклянным куполом открылся в Москве

"Новости дня": фестиваль "Герои спорта" прошел в Москве

Российская фигуристка установила неофициальный мировой рекорд

В Москве завершился летний сезон городского проекта "Мой спортивный район"

Москвичам рассказали о формате крупнейших баскетбольных турниров в новом сезоне

Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

"Новости дня": пространство для активного отдыха создали в Ясеневе

Более 3 000 человек приняли участие в "Добром забеге" в Москве

Москвичам рассказали о программе V Международного фестиваля "Кубок Конфуция"

На Кутузовском проспекте в Москве международная сеть Crocus Fitness открыла новый фитнес-клуб, который предлагает особый подход к спорту и здоровью. Комплекс занимает этаж с панорамными окнами и видом на бульвар, а работать клуб начинает с 06:00.

Для занятий доступны студия пилатеса, тренажерный зал с функциональной зоной и ринг для боевых искусств. Генеральный директор сети Владислав Петров отметил, что клуб отличается инновационным оборудованием и дополнительными зонами: массаж, бани, бассейны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика