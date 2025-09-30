Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 08:00

Спорт

Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч в НХЛ

Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч в НХЛ

Московские болельщики прибыли в Казахстан на матч между "Кайратом" и "Реалом"

Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Матч между "Реалом" и Кайратом" в Лиге чемпионов состоится в Казахстане 30 сентября

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Футболист Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов

ФК "Спартак" разгромил "Нижний Новгород" в РПЛ

В Азербайджане начались III Игры стран СНГ

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном своей страны

Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч в НХЛ. Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" решил поберечь российского нападающего в игре с "Коламбус Блю Джекетс".

Такое решение приняли несмотря на то, что Овечкин возобновил полноценные тренировки с командой после травмы. Тем не менее остается вероятность, что он сыграет в двух заключительных предсезонных встречах на домашнем льду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика