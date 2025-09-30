Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч в НХЛ. Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" решил поберечь российского нападающего в игре с "Коламбус Блю Джекетс".

Такое решение приняли несмотря на то, что Овечкин возобновил полноценные тренировки с командой после травмы. Тем не менее остается вероятность, что он сыграет в двух заключительных предсезонных встречах на домашнем льду.

