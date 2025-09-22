Жители столицы рассказали о роли спорта в их жизни

Москвичи рассказали, как спорт вошел в их жизнь. Для кого-то он был важен с детства, для кого-то это осознание пришло с возрастом, когда стало ясно, что спорт – это жизнь, хорошая фигура и полезная привычка. Некоторые отмечают, что Москва воспитала в них любовь к спорту.

Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мира. В частности, на старт Московского марафона, который прошел в 20–21 сентября, вышли свыше 50 тысяч человек. При этом москвичи активно занимаются спортом не только в выходные, но и в будние дни на площадках Московского спорта.

