Бег стал пользоваться большой популярностью среди москвичей

У москвичей появилась новая полезная привычка, которая становится полноценным образом жизни. Популярность спорта растет, развивается и беговое сообщество столицы. Забеги и марафоны собирают десятки тысяч человек.

Как такое увлечение может изменить жизнь и что нужно знать начинающим спортсменам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.