25 мая, 10:00Город
Бег стал пользоваться большой популярностью среди москвичей
У москвичей появилась новая полезная привычка, которая становится полноценным образом жизни. Популярность спорта растет, развивается и беговое сообщество столицы. Забеги и марафоны собирают десятки тысяч человек.
Как такое увлечение может изменить жизнь и что нужно знать начинающим спортсменам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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