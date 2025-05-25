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25 мая, 10:00

Город

Бег стал пользоваться большой популярностью среди москвичей

Бег стал пользоваться большой популярностью среди москвичей

Экстрим-парк под открытым небом откроют в "Лужниках"

В Москве прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"

"Краснодар" впервые выиграл чемпионат России по футболу

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 мая

Порядка 8 тыс человек пробежали полумарафон "ЗаБег.РФ" в Москве

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Собянин рассказал, что в полумарафоне "ЗаБег.РФ" приняли участие 8 тыс человек

Москвичи рассказали, как проходит фестиваль школьного спорта в "Лужниках"

У москвичей появилась новая полезная привычка, которая становится полноценным образом жизни. Популярность спорта растет, развивается и беговое сообщество столицы. Забеги и марафоны собирают десятки тысяч человек.

Как такое увлечение может изменить жизнь и что нужно знать начинающим спортсменам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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