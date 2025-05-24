24 мая, 13:15Спорт
Участники "ЗаБега.РФ" рассказали, зачем выходят на дистанцию
В столице проходит всероссийская акция "ЗаБег.РФ". Участники поделились эмоциями и рассказали, что движет ими в жаркий выходной день. Кто-то называет бег образом жизни, кто-то – возможностью перезагрузиться, завести новые знакомства или открыть для себя новый парк.
Среди победителей полумарафона – Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Они признались, что лидировать в забеге помогла поддержка атмосферы и настрой на результат.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.