Участники "ЗаБега.РФ" рассказали, зачем выходят на дистанцию

В столице проходит всероссийская акция "ЗаБег.РФ". Участники поделились эмоциями и рассказали, что движет ими в жаркий выходной день. Кто-то называет бег образом жизни, кто-то – возможностью перезагрузиться, завести новые знакомства или открыть для себя новый парк.

Среди победителей полумарафона – Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Они признались, что лидировать в забеге помогла поддержка атмосферы и настрой на результат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.