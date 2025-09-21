Форма поиска по сайту

21 сентября, 10:00

На речных вокзалах Москвы открылся осенний сезон тренировок

В Москве на Северном и Южном речных вокзалах открылся новый осенний сезон тренировок. Это флагманские площадки проекта "Спортивные выходные", где проводятся бесплатные занятия по йоге, растяжке, функциональные и танцевальные тренировки.

Каждый желающий может записаться на зумбу-тонинг и фитрок. Расписание и регистрация доступны на сайте проекта или в центрах госуслуг. Эти занятия помогают развивать хладнокровие и внимательность.

спортгородвидеоДарья Ермакова