Российский хоккеист Виталий Кравцов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Российский нападающий Виталий Кравцов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Спортсмену 25 лет, в прошлом сезоне он выступал за челябинский "Трактор" и дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Ранее Кравцов уже играл за "Ванкувер" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Во Франции известный футбольный тренер Зинедин Зидан возглавит национальную сборную после чемпионата мира. Сейчас командой руководит Дидье Дешам, который оставит свой пост в следующем году. Зидан был чемпионом мира и Европы, а в качестве тренера "Реала" трижды выигрывал Лигу чемпионов.

