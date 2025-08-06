Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 06:30

Спорт

Российский хоккеист Виталий Кравцов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Российский хоккеист Виталий Кравцов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивные кластеры и маршруты для прогулок появятся в Москве на месте пустырей

Гостям и жителям столицы рассказали, где найти спортивные площадки "Московского спорта"

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб под колесами электрички

"Это Москва. Туризм": экстремальные водные летние виды спорта в Москве

"Мой район. Новости": физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

Москвичей приглашают позаниматься спортом с инструкторами в 10 локациях города

Спортивный комментатор Гришин погиб в результате несчастного случая

Пустующие территории Москвы превратят в спортивные кластеры и прогулочные зоны

Российский нападающий Виталий Кравцов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Спортсмену 25 лет, в прошлом сезоне он выступал за челябинский "Трактор" и дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Ранее Кравцов уже играл за "Ванкувер" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Во Франции известный футбольный тренер Зинедин Зидан возглавит национальную сборную после чемпионата мира. Сейчас командой руководит Дидье Дешам, который оставит свой пост в следующем году. Зидан был чемпионом мира и Европы, а в качестве тренера "Реала" трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Подробнее в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика