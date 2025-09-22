Москва укрепила статус спортивной столицы

Москва продолжает укреплять статус одной из самых спортивных столиц мира. Массовые события лета и начала осени собрали десятки тысяч участников, а жители активно занимались спортом и в будние дни на площадках Московского спорта.

В эти выходные на старт московского марафона вышли свыше 50 тысяч человек. Москвичи выбирают различные виды активности – бег, плавание, джиу-джитсу, спортивную акробатику, горные лыжи и пилон.

