14 октября, 06:30

Политика

Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт могут ввести в России

Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт может появиться в России. Клиенты смогут устанавливать настройку в мобильном приложении или личном кабинете. При ее активации любые такие платежи будут блокироваться.

Как считают авторы инициативы в Госдуме, многие люди, подписываясь на тот или иной сервис, забывают об условиях автоматического продления. Это приводит к списаниям за неиспользуемые услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

