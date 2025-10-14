Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт могут ввести в России

Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт может появиться в России. Клиенты смогут устанавливать настройку в мобильном приложении или личном кабинете. При ее активации любые такие платежи будут блокироваться.

Как считают авторы инициативы в Госдуме, многие люди, подписываясь на тот или иной сервис, забывают об условиях автоматического продления. Это приводит к списаниям за неиспользуемые услуги.

