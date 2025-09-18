Застройщикам разрешили переносить сроки ввода объектов в России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Застройщикам разрешили немного переносить сроки ввода объектов в качестве антикризисной меры, заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, задержки по вводу имеются примерно у 20% застройщиков.

"Но это не из-за того, что там технически что-то не готово. Сегодня система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка", – цитирует его РИА Новости.

Текущая ситуация постоянно мониторится, поэтому говорить о значительных рисках пока не приходится. При этом объемы строительства за январь – август 2025 года выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий рост за 5 лет составил 33%.

Ранее столичные власти запустили проект "Московские кварталы" для балансировки финансирования программы реновации и собираются выводить по ней в продажу примерно 15% жилья.

В таком виде реновация решает не только задачу с переселением граждан из ветшающего фонда, но и балансирует финансирование программы из бюджета.

