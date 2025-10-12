Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 12:59

Политика

ВС РФ поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск. Также были атакованы пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 137 районах.

В результате все объекты были поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. В Минобороны отметили, что этот удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам России.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Днепропетровской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика