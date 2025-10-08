Матвиенко поручила проработать меры для уменьшения числа разводов

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила комитетам по экономической и социальной политике проработать меры для уменьшения количества разводов, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании сенатор Иван Евстифеев предложил уделить внимание предложениям, направленным на укрепление семей, в том числе о развитии системы досудебного медиативного посредничества при разводах и программах психологической помощи.

Он также обратил внимание, что увеличение госпошлины за развод привело к уменьшению случаев расторжения брака в России.

"Эта положительная динамика показывает, что материальная мотивация тоже играет определенную роль, определенный тормоз, побуждая супругов приложить больше усилий для сохранения семьи", – отметил он.

Сенатор также попросил всесторонне проанализировать полученную статистику о снижении количества разводов.

"Давайте дадим поручение комитету по социальной политике, комитету по экономической политике. Анализируем предложение Ивана Александровича Евстифеева. И все разумные предложения учесть в рамках демографической политики", – распорядилась Матвиенко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил штрафовать супругов на 20 тысяч рублей за измену в браке. Особенно это касается тех, у кого есть дети.

По его мнению, следует также ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребенка из-за развода родителей. Платить должен тот, по чьей вине распалась семья, подчеркнул общественник.