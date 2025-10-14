Налоговый вычет за спорт предложили распространить на супруга или родителей в России

Минфин России предложил распространить налоговый вычет за занятия спортом на супруга или родителей с 2026 года. На данный момент компенсировать НДФЛ от абонемента в спортзал можно только за себя и несовершеннолетних детей.

По мнению ведомства, такое нововведение позволит сделать спорт доступнее. Чтобы вернуть часть потраченных средств, достаточно будет получить справку из фитнес-клуба, подтверждающую факт оказания услуги. При этом организация должна входить в официальный перечень, утвержденный Минспорта.

