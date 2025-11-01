Мошенники в РФ усовершенствовали схему "проголосуй за мою дочь"

Мошенники в России усовершенствовали схему "проголосуй за мою дочь". Аферисты перестали ограничиваться одной просьбой перейти по ссылке и теперь используют более сложную многоэтапную подделку.

Они клонируют аккаунты знакомых, создают от их имени "группы поддержки", размещают убедительные тексты и наполняют сообщества десятками фальшивых участников, имитирующих активность. После создания видимости доверия в такие группы приглашают реальных пользователей, которым запрещают оставлять комментарии. Цель – заставить человека перейти по вредоносной или фишинговой ссылке и украсть все его личные данные.

