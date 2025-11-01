График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 23:00

Новые правила утильсбора могут сильно отразиться на стоимости иномарок

Новые правила расчета утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 декабря, могут значительно увеличить стоимость ввоза "санкционных" иномарок. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, это создаст более выгодные условия для локального производства.

Согласно новым правилам, льготная ставка в 3 400 рублей сохранится только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил. Для остальных машин утильсбор может достигать нескольких миллионов рублей.

Например, для Toyota RAV4 с объемом двигателя 2,5 литра он составит 1,97 миллиона рублей, а для BMW X5 – более 2,7 миллиона рублей. Изменения затронут около 20% ввозимых автомобилей, что вызвало повышение спроса в октябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоИван ЕвдокимовЕлена Поляница

