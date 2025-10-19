В России могут создать перечень запрещенных для водителей лекарств

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

В России могут создать список лекарств, за которых водителей начнут лишать прав. В него включат препараты, затрудняющие концентрацию внимания, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Он напомнил, что весной Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, который предлагает установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. За нарушение будет грозить штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

По словам парламентария, для выписки штрафа должна быть установлена совокупность клинических признаков, которые появились из-за приема препаратов.

"Стоит отметить, что не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке "противопоказано при вождении" с тем, чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне", – добавил депутат.

Ранее Госдума приняла закон, предоставляющий Госавтоинспекции доступ к данным о здоровье водителей и возможность аннулировать права по медпоказаниям. Согласно документу, водителей при выявлении у них ухудшения здоровья будут направлять на дополнительное обследование.

При подтверждении диагноза данные будут передаваться в Минздрав, к базе которого получат доступ сотрудники ГАИ. Они смогут аннулировать водительское удостоверение на основе полученных сведений.

