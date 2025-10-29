Законопроект об однократном штрафе за ОСАГО приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации будут только один раз в сутки. Если несколько комплексов зафиксируют нарушение в течение дня, водитель получит лишь один штраф.

За езду без страховки предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение сумма увеличивается до 5 тысяч рублей. Автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что наличие ОСАГО у всех участников дорожного движения упрощает процедуру возмещения ущерба после ДТП и позволяет избежать судебных разбирательств.

