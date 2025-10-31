Форма поиска по сайту

31 октября, 22:30

Автовладельцы машин из Казахстана должны доплатить до 3,5 млн рублей утильсбора

Владельцев привезенных из Казахстана авто обязали доплатить утильсбор

Владельцы автомобилей казахстанской сборки столкнулись с требованием Федеральной таможенной службы о доплате утилизационного сбора. Сумма доплаты может достигать 3,5 миллиона рублей, и это касается более 50 тысяч автовладельцев, которые приобрели машины марок Hyundai, Kia, Skoda и других за последние 2 года.

Пострадавшие автовладельцы отмечают, что изначально оплачивали утильсбор по старой формуле и получили электронный ПТС, но теперь ФТС требует значительную доплату. На погашение долга дается 20 дней, после чего возможны санкции, включая конфискацию автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

