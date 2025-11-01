В РФ предложили наказывать тех, кто выписывает ложные штрафы за нарушения ПДД

В России предложили ввести ответственность для тех, кто выписывает ложные штрафы за нарушения ПДД. Предполагается, что наказывать будут инспекторов ГАИ за оформление постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что никакого нарушения не было.

Например, когда камера фиксирует чужую машину или автомобиль на эвакуаторе. Авторы инициативы отметили, что за незаконный штраф сотрудники должны выплачивать не менее 5 тысяч рублей.

