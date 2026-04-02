Школьники Москвы изучили архивы, посвященные известным летчикам

В Главархиве Москвы завершился четвертый поток третьего сезона проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". В течение трех недель школьники изучали посвященные известным российским летчикам материалы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Начальник Главархива Ярослав Онопенко рассказал, что участники проекта познакомились с подлинными архивами и освоили базовые подходы к их анализу. В своих отчетных работах они раскрыли значимость отдельных документов и предложили включить ряд материалов в число уникальных, что свидетельствует о высокой вовлеченности и сформированном исследовательском интересе. Третий сезон проекта подтвердил, что участники могут работать с историческими источниками на серьезном уровне, добавил Онопенко.

Школьники и студенты колледжей познакомились с личным делами известных авиаторов, в том числе тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне и был удостоен звания Героя Советского Союза. Среди них – штурман эскадрильи Александр Бабушкин, командир звена Василий Борисов, а также штурман бомбардировочного авиаполка Антонина Зубкова.

Ребята изучили материалы, которые позволяют проследить жизненный и боевой путь летчиков. Особый интерес вызвали официальные документы, включая наградные листы. Кроме того, были проанализированы материалы, содержащие сведения о боевых заслугах авиаторов.

Итогом работы молодых исследователей стали предложения о присвоении ряду документов статуса уникальных, а также эссе и презентации, раскрывающие значимость отдельных архивов. Награждение победителей конкурса пройдет в мае. Финалисты очного этапа получат дипломы и памятные подарки.

Между тем число материалов виртуального музея "Москва – с заботой об истории", созданного Главархивом, превысило 5 миллионов. Данный музей признан крупнейшим проектом, направленным на сохранение и популяризацию исторической памяти о столице. Благодаря архивам каждый желающий может познакомиться с подлинными документами прошлых эпох.