Трамп заявил, что США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине

США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на пасхальном обеде в Белом доме.

Он отметил, что Украина находится в тысячах миль от Штатов, за океаном, и необходимости в особом внимании к этому конфликту не было.

"У нас был глупый президент (экс-лидер США Джо Байден. – Прим. ред.). Он дал им 250 миллиардов долларов и ничего не получил взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов", – подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома потребовал расследовать, как именно были потрачены средства, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве помощи.

Он указывал, что администрация Байдена передала Украине 350–400 миллиардов долларов наличными, и с этими деньгами необходимо разобраться. Президент также подчеркнул, что Штаты больше не финансируют Украину, а оружие теперь продается по полной стоимости.