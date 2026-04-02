Скончался основатель группы Krec Артем Бровков

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин (Артем Бровков признан в РФ иноагентом)

Рэпер Fuze (настоящее имя – Артем Бровков, признан в РФ иноагентом), основатель группы Krec, ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом на его странице в соцсети сообщила супруга артиста.

Она рассказала, что Бровков попал в аварию. Медики делали все возможное, однако спасти музыканта не удалось.

"Я прошу вас помнить и с уважением относиться ко всему, что он делал для мира во всех смыслах этого слова", – написала она.

В последние годы Бровков вместе с женой проживал в США.

Бровков родился 22 января 1980 года в Санкт-Петербурге. Он окончил факультет Музыкального искусства эстрады и художественной коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

В 2001 году он основал хип-хоп-группу Krec. Бровков написал большинство текстов для песен коллектива. Наиболее известным треком группы Krec является песня "Нежность", ставшая саундтреком к фильму "Питер FM".

В 2022 году рэпер уехал из России и продолжал заниматься музыкой за границей. В марте 2025-го его внесли в реестр иностранных агентов. Этот статус артист пытался обжаловать, но безуспешно.

