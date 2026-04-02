Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 10:53

Происшествия

Трое украинцев признали вину в покушении на главу Херсонской области

Фото: МАХ/"Следком"

Трое граждан Украины признали свою вину в покушении на убийство главы Херсонской области Владимира Сальдо, а также в убийстве еще двоих человек. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следователи установили, что Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк с марта по июнь 2022 года входили в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами для террористических актов в Херсоне. В апреле того же года украинцы расстреляли общественника, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия Вооруженных сил России на Украине.

В июне 2022 года они попытались подорвать Сальдо, который в тот момент занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. Преступление не было доведено до конца, так как взрывное устройство взорвалось раньше времени. В том же месяце фигуранты подорвали автомобиль начальника департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА, из-за чего тот скончался.

Местонахождение обвиняемых было установлено благодаря региональному следственному управлению, сотрудникам УФСБ по Херсонской области и УФСИН РФ по Алтайскому краю.

В итоге против украинцев выдвинули обвинения по статьям 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"), 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), 30 и 361 УК РФ ("Покушение на совершение акта терроризма"), 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение ношение и перевозка оружия и боеприпасов"), 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств") и 223.1 УК РФ ("Незаконные изготовление и переделка взрывного устройства").

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в ФСБ заявляли, что планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. В частности, в состав забрасываемых на российскую территорию ДРГ входят даже кадровые военнослужащие украинских специальных органов и сил спецопераций, подготовленные к работе за фронтом.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика