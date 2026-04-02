Евросоюз (ЕС) может отказаться от помощи Украине ради частичного возобновления энергетических отношений с РФ, сообщает News.ru со ссылкой на Berliner Zeitung (BZ).

По данным СМИ, первым признаком этого тренда является отсрочка презентации плана полного отказа ЕС от российского газа. По мнению журналистов, это ставит под угрозу многомиллиардную помощь Киеву.

Кроме того, слова евродипломатии Каи Каллас о трудностях с выделением Украине нового кредита говорят о том, что блокировка займа зависит не только от позиции Венгрии, но и от растущего внутри Евросоюза желания возобновить энергетическое сотрудничество с Россией.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что шесть стран ЕС являются наиболее уязвимыми к энергетическому шоку странами объединения. В этот список вошли ФРГ, Польша, Великобритания, Италия, Бельгия и Румыния.

