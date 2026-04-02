Бастрыкин обвинил Киев в использовании россиян для совершения терактов

Украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам, когда используют россиян в качестве инструмента для совершения терактов, указал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Это очень серьезная угроза общественной безопасности", – цитирует его РИА Новости.

По словам Бастрыкина, чаще всего в такие схемы попадают самые уязвимые люди пожилого возраста и несовершеннолетние. Преступники под разными предлогами обманывают людей и вынуждают совершать противоправные действия.

Люди соглашаются на это либо из-за легкого заработка, либо будучи введенными в заблуждение. При этом они не сразу понимают, что первыми понесут ответственность. В итоге украинские кураторы их просто обманывают, переставая выходить на связь после выполнения заданий, резюмировал глава СК РФ.



Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье. Диверсию планировал выполнить россиянин, работавший на заводе и действовавший по заданию украинских спецслужб. Силовики попытались задержать преступника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства, но он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

